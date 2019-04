In einem Waldstück in Frutten-Gießelsdorf verlor ein Bub die Kontrolle über sein Motocross. Er wurde schwer verletzt. Es gibt eine Anzeige wegen "Fahrlässiger Körperverletzung".

Der Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Bub in die Kinderklinik in Graz © (c) georg gollenz

Schwerer Unfall in Frutten-Gießelsdorf (Gemeinde St. Anna am Aigen): Am Donnerstag am Nachmittag war ein neunjähriger Bub mit einem Motocross in einem Waldstück unterwegs. Auf einem etwa 100 Meter langen Steilhang verlor er bergab die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei informiert.