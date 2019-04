Facebook

Am Wochenende werden wieder zahlreiche Jugendlich feiern © Matthias Janisch

Am Osterwochenende startet die Südoststeiermark so richtig in die neue Festsaison. Gleich mehrere Veranstaltungen laden am Samstag und Sonntag zum Feiern ein. In Jamm wird gleich an beiden Tagen ordentlich gefeiert. Den Startschuss machen “Die Draufgänger” am Karsamstag ab 21.30 Uhr in der Festhalle. Neben Musik, die für Stimmung sorgt, und einer großen Tanzfläche laden auch Happy Hours, eine Cocktail-Bar und zahlreiche Export-Biere zum Feiern ein. Einen Tag später findet dann zum bereits 17. Mal die Hard’n Heavy Night statt. Mit "Old School Metal" und Metalcore ist das eine etwas härtere Alternative zum klassischen Feiern.