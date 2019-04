Auf ATV startet heute die Serie „First Dates“, in der sich Singles beim Abendessen verlieben können. Zwei Südoststeirer sind dabei. Ob es bei ihnen gefunkt hat, sieht man ab 20.15 Uhr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Rahmen der Serie trafen sich Ingrid und Johann zum ersten Mal © ATV/SALAMONSKI

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Heute startet auf ATV eine Serie, die dieses Sprichwort wortwörtlich nimmt. Bei „First Dates“ treffen sich zwei Singles im Restaurant „Andante“ in Wien, um gemeinsam ein Luxus-Dinner zu genießen. Sie kannten einander davor nicht. Bei gutem Wein, gemütlicher Atmosphäre und köstlichem Essen soll es im Idealfall funken. Im Anschluss an das Treffen können sich die Singles dann entscheiden: einmaliges Abendessen oder zweites Date – was darf es sein?