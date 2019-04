Julian Fink aus Auersbach ist nicht nur amtierender österreichischer Staatsmeister der Tischler. Er holte sich den Titel auch in Dänemark.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Südoststeirer Julian Fink (links) wurde in Dänemark zum Staatsmeister gekürt © KK

Bei den dänischen Staatsmeisterschaften der Bautischler in Næstved sicherte sich ein Südoststeirer den Sieg. Julian Fink von der Tischlerei Knaus in Schützing überzeugte mit seinem Werkstück die Jury und holte sich den Sieg gegen die dänische Konkurrenz. Auf Einladung der Gastgeber nutzte der amtierende österreichische Staatsmeister diese Gelegenheit als optimales Training für die anstehenden Berufsweltmeisterschaften, die WorldSkills in Kasan (Russland). Diese finden vom 22. bis 27 August statt.