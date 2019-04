In Jagerberg kam ein Lkw von der Straße ab und blieb im angrenzenden Graben liegen. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte bis in die Nacht.

Mit dem Kran hoben die Einsatzkräfte den Lkw aus dem Graben © FF Wetzelsdorf

In der Gemeinde Jagerberg (Bezirk Südoststeiermark) kam es am Montag zu einem Unfall, der eine komplizierte Bergung nach sich zog. Ein mit Alttierblut beladener Lkw war auf der L 231 zwischen Grasdorf und Zehensdorf von der Straße abgekommen und stürzte in den angrenzenden Graben.