Autofahrer aufgepasst!Der Lärmschutztunnel Gniebing wird am Montag gesperrt

Auf der B 68 wird am Montag (15. April) eine Sperre eingerichtet. Der Grund: Frühjahrsputz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Lärmschutztunnel in Gniebing auf der B 68 wird am Montag gesperrt © (c) JiSIGN - Fotolia

Am Montag (15. April) wird der Lärmschutztunnel Gniebing auf der B 68a (Querspange Gnas) gesperrt. Ab 8 Uhr werden Verkehrsteilnehmer örtlich umgeleitet. Die Sperre dauert voraussichtlich bis 22 Uhr, wie der Straßenerhaltungsdienst am Montag in der Früh informierte.