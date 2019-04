Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem Rettungshubschrauber C16 wurde der Mann nach Graz geflogen © Harald Hofer

Holzarbeiten wollte ein 39-Jähriger am Freitag gegen 16.30 Uhr an einem Waldrand in Zerlach (Kirchbach in der Steiermark) durchführen. Als er einen Bloch durchschneiden wollte, brach das Griffstück der Motorsäge - der Mann stürzte nach vorne, mit dem Gesicht in die laufende Säge.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.