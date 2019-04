Falsche Medikation Nach tödlicher Dosis im Heim stirbt Steirerin

Facebook

Sohn und Witwer, Christian und Franz P. © Bernd Hecke

Im Regal über der Eckbank steht die Totenkerze von Maria P. Erzählt der südoststeirische Landwirt Franz P. von den letzten Tagen im Leben seiner Ehefrau, ersticken Tränen seine Stimme. Die 75-Jährige war im Juli 2018 im Landespflegezentrum Bad Radkersburg. „Sie war gut beinander, guter Dinge“, erzählt der 81-Jährige.



„Als ich sie damals am Donnerstag besucht habe, haben wir eine Hetz’ gehabt“, erinnert sich der Sohn Christian (42). Am Samstag habe sie geklagt, sie wisse nicht, was los sei: „Mir geht’s nicht gut, hat sie gesagt, ich weiß nicht, was die mit mir machen.“ Am Sonntag wird sie zunächst ins LKH Bad Radkersburg gebracht. Nur Tage später stirbt seine Mutter im LKH Fürstenfeld.

