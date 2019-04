Nach Absage an das Angebot der Volkshilfe ist offen, wie es mit dem neuen Kindergarten in Mureck weitergehen soll. Die Diskussion hält an.

Murecker Gemeinderäte sind sich uneins, wie es mit dem Kindergarten weitergehen könnte © Verena Gangl

Wie geht es mit dem Kindergarten, der im September in Mureck eröffnen soll, weiter? „Das weiß ich nicht“, sagt Bürgermeister Anton Vukan (SP). Es gibt einen Gemeinderatsbeschluss, der die Auslagerung der Betreuung vorsieht – wie berichtet, spießt es sich an deren Vergabe. Die Opposition erteilte in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Volkshilfe eine Absage. Vukan spricht von einer „Schande“, die Verzögerung erinnere ihn an jene Situation vor dem Bau des Ärztezentrums. „Und jetzt steht in einer Postwurfsendung der VP drinnen, dass er (Anm. Josef Krenn) das Zentrum gemacht hat“, schießt Vukan scharf. In einem „Bürgermeister Brief“ spricht er davon, dass der Betrieb des neuen Kindergartens ohne neue Beschlüsse nicht aufgenommen werden könne.