110 Feuerwehrleute im Einsatz Stall in Vollbrand: 80 Rinder gerettet

In der Nacht auf Montag brach in einem Stall in Bergl (Gemeinde Riegersburg) Feuer aus. 80 Rinder konnten gerettet werden. 110 Feuerwehrleute kämpfen seit Mitternacht gegen die Flammen.