Hockend: Irene Herz, Silvia Bundschuh, Christa Kappenberg, Sigrid Hörzer, Emma Wiesler, Alfred Herz-Digruber, Angelina Schallerl. Stehend: Christiane Krieger, Helma Schlacher-Meissl, Martin Scheit, Marion Wiesler, Elfriede Scharf, Maria Burger, Wiltraud Lukas und Mareike Kirsch © Herwig Heran

So manche „Kibitze“ kamen am Samstagnachmittag in Gleisdorf nicht aus dem Staunen heraus: Da diskutierten doch tatsächlich Fuchs und Henne über den Bau eines Frauenklosters. Hinter bzw. in den eloquenten Tieren stecken Maria Burger (Fuchs) und Marion Wiesler (Henne). Es ist die Generalprobe für einen Stadtrundgang der besonderen Art: Mit ihren Handpuppen werden Burger, Wiesler sowie zwölf weitere Laien-Puppenspieler, die im Rahmen des Gleisdorfer Figurentheater-Festivals „Verborgene Geschichten einer Stadt“ zum Vorschein bringen.