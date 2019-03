Facebook

Die Abgeordneten Walter Rauch (1.v.l.) und Anton Gangl (r.) Bezirkspolizeikommandant Herbert Karner (3.v.r.), Chefinspektor Franz Trummer (2.v.r.) und Beamte der Dienststelle © Wagner

Lange war nicht klar, ob die Polizei AGM-Stelle an der B66 in Oberpurkla (Gemeinde Halbenrain) in dieser Form bestehen bleibt. Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Walter Rauch und der ÖVP-Landtagsabgeordnete und Regionalvorssitzende Anton Gangl geben nun Entwarnung. „Die Polizei-Strukturreform endet mit einem Erfolg – Polizei AGM-Dienststelle in Halbenrain bleibt erhalten“, verkündeten sie am Freitag. „Für uns ist der Erhalt der Dienststelle daher ein großer Erfolg und ein großes Signal für Polizei und Menschen in der Region“, betonen Rauch und Gangl einhellig.