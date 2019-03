In Feldbach hat eine Ausstellung zu den Themen Trauer, Trost und Verlust geöffnet - und die bezieht ihre Besucher mit ein. Die Ergebnisse dieses Forschungsprozesses gibt es im Sommer zu sehen.

Die Künstler Barbara Hölbling und Mario Höber mit Gästen der Vernissage © Johann Schleich

In der ehemaligen Wolfordhalle (dort, wo ab Herbst ein Start-up-Center entsteht) in Feldbach wurde die Ausstellung „Regionale Initiative zur Entwicklung empathischen Zubehörs“ eröffnet. Das Künstlerduo Barbara Hölbling und Mario Höber versuchen in dieser Ausstellung unter Einbeziehung der Bürger der Region, mit der Bewältigung von Trauer, Trost und Verlust umzugehen.