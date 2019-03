In Kirchbach-Zerlach öffnet am 23. März das „Kiddyland“ seine Pforten, ein Indoor-Spielplatz auf rund 1500 Quadratmetern. Die Palette von Attraktionen reicht von Hupfburgen bis hin zum - mit 70.000 Bällen gefüllten - Bällepool.

70.000 Bälle machen den 65 Quadratmeter großen Bällepool zu einem besonderen Erlebnis. © Thomas Plauder

In der Tennishalle in Kirchbach-Zerlach fliegen eigentlich die Filzkugeln. Schon ab dem nächsten Wochenende ist das anders. Am Samstag, dem 23. März, öffnet nämlich das „Kiddyland“ seine Pforten – ein Indoor-Spielplatz auf 1500 Quadratmetern. Und dann verwandelt sich die Tennishalle kurzerhand in ein Kinderparadies.

