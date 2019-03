Facebook

Böschung am Bahndamm in Hohenbrugg an der Raab brannte © FF Hohenbrugg

Zu einem Wiesenbrand musste die Feuerwehr Hohenbrugg an der Raab am Rosenmontag kurz nach 12.45 Uhr ausrücken. Die Wiese auf der Böschung des Bahndammes der Ostbahnstrecke stand auf einer Länge von 100 bis 150 Metern bis zur Höhe des östlichen Ortsendes von Hohenbrugg an der Raab (Gemeinde Fehring) in Brand. Das Feuer vernichtete auch einen Holzstapel, der sich in diesem Bereich befand.

