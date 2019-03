In Bad Radkersburg und Feldbach wird am Freitag, dem 1. März, der Ökumenische Weltgebetstag gefeiert.

Vorbereitungen für den Ökumenischen Weltgebetstag © KK

Am Freitag, dem 1. März, feiern Menschen in mehr als 170 Ländern der Welt 24 Stunden lang den "Ökumenischen Weltgebetstag". Die Liturgie wird jedes Jahr von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Heuer wurde sie von Frauen aus Slowenien gestaltet. "Der Weltgebetstag verbindet Frauen aus verschiedenen Kirchen, Kulturen und Traditionen in aller Welt", erzählt Mitorganisatorin Barbara Laller.