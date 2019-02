Ist ein Tierhasser unterwegs?Unbekannter schoss in Straden mit Luftgewehr auf Katze

Facebook

Dem Kater geht es inzwischen wieder gut (Symbolbild) © AP

Die Besitzer der Katze hatten die Verletzung zunächst gar nicht bemerkt, aber registriert, dass sich das Tier seit dem vergangenen Wochenende sonderbar verhalten hatte. Also brachten sie den acht Monate alten weiß-roten Kater in eine Tierarztpraxis, wo sich herausstellte: Jemand muss in Straden auf das Tier geschossen haben.