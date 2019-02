Mit ihrem “Nimm’s da“-Kracherl starten zwölf Schüler der HAK Feldbach gerade durch. Ihr Getränk gibt es in 50 Supermärkten.

Sie haben Grund zum Anstoßen – alkoholfrei natürlich. Denn mit der ihrer Junior Company starten die Schüler der HAK Feldbach richtig durch © Janisch

Marktforschungsanalysen, Finanz- und Businesspläne oder Werbestrategien – da denken die meisten vermutlich an große Firmen oder Konzerne – nicht aber an Schüler der dritten Klasse der Handelsakademie (HAK) Feldbach. Doch auch sie müssen in der Lehrveranstaltung „Unternehmensgründung- und -führung“ über zwei Semester eine eigene „Junior Company” leiten und sich mit den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft befassen. Zwölf von ihnen sorgen derzeit mit ihrem „Nimm’s da“-Kracherl für Aufsehen.