Brand in der Landmaschinenwerkstatt von "Gady Family" in Fehring. Betreuung für Kunden sichergestellt. Schaden: vermutlich mehrere Hunderttausend Euro.

Sujetbild © Erwin Scheriau

Gegen 19 Uhr nahm am Donnerstag am Abend eine Reinigungskraft in der Landmaschinenwerkstätte der Firma Gady in Fehring (Bezirk Südoststeiermark) Brandgeruch wahr und verständigte daraufhin die Feuerwehr.