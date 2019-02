Facebook

Zwei bis drei Hektar Wiese brannten in Mogersdorf (Bezirk Jennerdsorf ab) © FF Mogersdorf

Am Dienstag um 12.34 wurden die Feuerwehren Mogersdorf-Ort und Mogersdorf-Berg alarmiert. Der Grund: ein Flurbrand in Mogersdorf-Berg (Bezirk Jennersdorf). Als die Feuerwehren eintrafen, standen etwa zwei bis drei Hektar Wiese in Brand. Das Feuer drohte in westlicher sowie nördlicher Richtung auf Wälder über zu greifen, wie es von der Feuerwehr heißt.

Da zuerst nicht genügend Einsatzkräfte zur Verfügung standen, entschloss sich die Einsatzleitung die Feuerwehren Wallendorf und Deutsch Minihof nach zu alarmieren.