Wolfgang Schloffer (l.) stellt sich den Fragen, die Schüler in ihrer Schutzkleidung den Hygienevorschriften © Katharina Siuka

Die Walzen und den Salzstreuer haben die hauchdünnen Salzstangen bereits hinter sich. Ihr unverkennbarer Teiggeruch liegt in der stickigen Luft, presst sich in die Lugenflügel. Und das Fließband wummert. Schon verschluckt der Backofen die Teigwaren. „Dort drinnen hat es 180 bis 250 Grad“, erklärt Wolfgang Schloffer aus der Produktentwicklung im Soletti-Werk in Feldbach. Er führt die Schüler den 50 Meter langen Gang am Backofen vorbei. Hitze kriecht unter die Schutzkleidung und brennt wie ein Saunaaufguss auf der Haut. „Stellt euch vor, wie lustig es hier im Sommer ist!“

