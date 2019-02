Facebook

Die Insassen wurden bei dem Unfall in Pirching am Traubenberg unbestimmten Grades verletzt, am Auto entstand Totalschaden © FF Heiligenkreuz am Waasen

Gegen Durchlass geprallt, überschlagen und verletzt - in Pirching am Traubenberg (Bezirk Südoststeiermark) kam es am Montag am Vormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine junge Lenkerin aus der Südoststeiermark war mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße in Richtung Süden unterwegs.

In einer Rechtskurve geriet sie ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab und schlitterte etwa 20 Meter den Graben entlang. Das Auto prallte gegen einen Durchlass und überschlug sich.

Verletzt ins Krankenhaus

Drei Personen - darunter ein Jugendlicher - saßen im Pkw. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz Leibnitz ins UKH und in die Kinderklinik in Graz eingeliefert.

Als die Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen am Unfallort eintraf, hatten sich bereits alle Insassen aus dem Auto befreit. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, versorgte die Verletzten und barg das Fahrzeug.

Im Einsatz waren auch Polizei Kirchbach, Rotes Kreuz, First Responder und der Arzt Dr. Hanfstingl.