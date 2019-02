In Deutsch Haseldorf wurde ein Mann im Wald von einem Traktoranhängergespann überrollt. Der Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Wenig später wurde unweit davon ein Forstarbeiter von einem Baum am Bein getroffen. Auch dieser Verletzte wurde vom Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gegen Mittag wurde ein Mann von einem Baum getroffen © Presseteam BFVRA/Irzl

In den Wäldern von Deutsch Haseldorf (Gemeinde Klöch) geht es üblicherweise ruhiger zu. Nicht so am Freitag (8. Februar): An diesem Tag musste der Hubschrauber, Christophorus 16, gleich zwei Mal ausrücken. Der Grund: zwei Forstunfälle innerhalb von nur zwei Stunden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.