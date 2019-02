Facebook

Das Rote Kreuz brachte den jungen Mann ins LKH Feldbach © Jürgen Fuchs

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark arbeitete am Montagnachmittag in Fehring in einem Holzverarbeitungsbetrieb an einer Furniermaschine. Gegen 15.45 Uhr geriet der jungen Mann mit der rechten Hand in das laufende Sägeblatt und verletzte sich unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und brachte den Verletzten in das Landeskrankenhaus Feldbach.