Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die EAV bei der gelungenen Generalprobe in Fehring © Ballguide/Mednitzer

Es gibt generell spannenderes, als einen Sonntagabend in Fehring zu verbringen. Außer, die Erste Allgemeine Verunsicherung findet sich in der dortigen Sporthalle wieder einmal zu einem traditionellen Aufwärmkonzert ein - wie diesmal. Gleich an vier Abenden (drei folgen noch) wird hier für die darauffolgende Tournee geprobt, die die Band in den folgenden Monaten absolvieren wird. "Abschiedstour" steht groß auf den Plakaten - und daran wollen sich Eberhartinger, Spitzer & Co. auch halten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.