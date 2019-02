Kleine Zeitung +

Masern BH Südoststeiermark schiebt Gratis-Impfaktion ein

Im Bezirk Südoststeiermark gibt es zwar noch keinen akuten Masernfall, dennoch reagiert das Sanitätssreferat der BH auf die Masernerkrankungen in der Steiermark. Man bietet kurzfristig Gratis-Impfaktionen an den Standorten Feldbach und Bad Radkersburg an.