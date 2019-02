Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Eine 45-jährige Frau hat in Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) ihren Lebensgefährten mit einem Messer verletzt. Im Zuge eines Streits am Donnerstagabend griff die schwer Alkoholisierte den 56-Jährigen tätlich an, teilte die Polizei Steiermark in der Nacht auf Freitag mit.