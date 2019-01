Konzert auf dem Dach"Beatles-Hits" über der Feldbacher Innenstadt

Vor 50 Jahren gaben die Beatles ihr legendäres Konzert auf dem Apple-Dach in London. Das Cradle Trio erinnerte mit einem Konzert in Feldbach daran - natürlich auf einem Dach.

Das Cradle Trio begeisterte rund 250 Zuhörer mit Beatles-Hits © KK

Fünf Jahrzehnte liegt das legendäre „Rooftop-Konzert“ der Beatles in London zurück. Am 30. Jänner 1969 ging ihr Konzert in die Pop-Geschichte ein. 50 Jahre später schallten wieder Beatles-Hits vom Dach - diesmal in Feldbach. Das Cradle Trio sorgte mit seinem Auftritt auf dem Dach des Goldmann-Gebäudes in der Feldbacher Innenstadt für rund 250 begeisterte Zuhörer.