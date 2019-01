Facebook

Redakteurin Simone Rendl, Gewinner Ewald Holler und Franz Kern vom Sponsor Wirtschaftsraum St. Ruprecht-Weiz © Heike Krusch

Mit Ehrgeiz, Unternehmergeist und dem entsprechenden Fachwissen hat sich Geschäftsführer Ewald Holler mit seinem kleinen Familienunternehmen „Holler Tore“ in Leitring an die Spitze gearbeitet. Im letzten Jahr erreichte der engagierte Unternehmer nun einen Meilenstein in seiner Karriere. Das kleine südsteirische Unternehmen zog einen internationalen Auftrag an Land. Für die Royal Air Force durfte die Firma mehrere Tore herstellen und liefern.