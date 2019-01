Facebook

Wieder einmal entblößte sich ein Unbekannter in einem Regionalzug in der Steiermark. Passiert ist es Dienstagfrüh im Zug von Feldbach nach Graz. Der Zug befand sich gegen 9 Uhr gerade auf Höhe Takern I, als eine 38-jährige Passagierin den Mann erblickte, wie er unzüchtige Handlungen an sich vorführte. Sie beschrieb ihn als 30 bis 35 Jahre alten Mann mit normaler Statur, braunem kurzen Haar, weißer Hautfarbe, dunklem Teint. Er hatte einen Dreitagebart und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Am Grazer Ostbahnhof verließ der Mann den Zug. Die 38-Jährige erstattete in Graz Anzeige bei der Polizei, zuständig für den Fall ist die Polizei in St. Margarethen an der Raab. Dort bittet man um Zeugenhinweise: Tel. 0 59 133 6272.

Einen ähnlichen Fall hatte es im Dezember bereits in einem Zug nach Leoben gegeben.