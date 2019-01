Nächtlicher Einbruch in einem Feldbacher Baumarkt. Täter hatten Tür zum eingezäunten Freigelände aufgebrochen.

© Jürgen Fuchs

Derzeit ist zwar alles andere als Rasenmäher-Wetter, als Beute bei einem Einbruch in Feldbach waren die Gartengeräte allerdings begehrt. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte bei einem Baumarkt das Einfahrtstor zum eingefriedeten Freilager auf und bedienten sich dann am Firmenglände. Aus einem Lagerraum wurden Rasenmäher und Kompressoren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.