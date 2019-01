Facebook

Die Schüler des Borg Feldbach verwandeln sich bereits in ihre Charaktere für das Musical © Verena Gangl

Am 8. Februar werden im Bundesschulzentrum in Feldbach erstmals die Stars über den roten Teppich laufen. Der Grund: die Premiere des heurigen Musicals des Borg Feldbach. Für ihre "Borg Mania" verwandeln die Schüler die Aula in ein TV-Studio. Die "Borg Mania", das ist eine fiktive Castingshow und an deren Finale dürfen die Besucher des Musicals teilnehmen. „Wir sind im TV-Studio, es gibt Warm-Upper und Kameras“, erzählt Direktor Gunter Wilfinger.

