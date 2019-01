Der Mann gab an, Suchtmittel konsumiert und weitergegeben zu haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© TORSTEN LEUKERT

Ein Suchtmittel-Konsument hatte "geplaudert", so stießen Beamte der Polizeiinspektion Bad Gleichenberg auf einen 39-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark. Bei einer Hausdurchsuchung am Freitag, 18. Jänner, stellten die Beamten in der Wohnung des Mannes drei Kilogramm getrocknetes Cannabiskraut sicher, dazu Utensilien für die Suchtmittelproduktion. Der Verkaufswert des Cannabiskrautes liegt laut Polizei bei mehreren Zehntausend Euro.