Der Rettungshubschrauber C12 war am Donnerstagvormittag am Stradnerkogel im Einsatz © Jürgen Fuchs

Zwei Südoststeirer waren am Donnerstag im Bereich des Stradnerkogels (Ortsteil Steinbach, Gemeinde Bad Gleichenberg) mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Sie schnitten schadhafte Bäume um. Als der 52-Jährige und der 29-Jährige gegen 10.15 Uhr eine rund 25 Meter lange und 30 Zentimeter starke Tanne fällen wollten, blieb diese laut Angaben der Polizei Bad Gleichenberg in den Ästen anderer Bäume hängen. Beim Versuch, den Baum mit Hilfe einer Seilwinde zu Boden zu ziehen, brach die Tanne in mehrere Teile. Ein Stück davon traf den 52-Jährigen am Rücken. Er wurde dadurch schwer verletzt.