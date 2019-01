Facebook

Mitten in der Nacht schickte sein Team eine Presseaussendung, in der Früh erschien das Interview mit der Süddeutschen Zeitung, in der Johann Lafer (61) die Bombe platzen ließ: Der steirische Starkoch hat sein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant "Val d’Or" auf der Stromburg in Hunsrück (Rheinland-Pfalz ) geschlossen. Als Grund nennt er der SZ: "Ich will volksnäher werden und mich stärker konzentrieren, auf das, was mir schon immer wichtig war: nachhaltige Produkte, gute Verarbeitung und ein unprätentiöser Service". Er gehe "zurück zu meinen kulinarischen Wurzeln."

Via Presseaussendung teilte Lafer mit, dass unter anderem die Arbeit an seiner Koch-Zeitschrift ein Umdenken in ihm bewirkt habe. „Ich habe meine Sternejahre immer genossen, aber im Zuge meiner redaktionellen Genussreisen für mein Magazin in den letzten zwei Jahren entdeckte ich überall auf der Welt wieder die einfache Küche – ob Streetfood in Asien oder Humus im Libanon.“ Er wolle nun zurück zu seinen Wurzeln, "zum Herzschlag des Genusses und doch, wie gewohnt, auf hohem Niveau", wie es in der Aussendung heißt. Lafer im Wortlaut: „Die Kunst liegt in der einfachen Küche auf der Basis nachhaltiger Produkte und perfekter Verarbeitung mit dem gewissen Etwas, begleitet von unprätentiösem und exzellentem Service für den Gast. Und dieser hat sich verändert“, konstatiert Lafer.

Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mich mit über 60 Jahren von allen Zwängen zu befreien und zu meinen kulinarischen Wurzeln zurückzukehren Johann Lafer

Der Gast sei heutzutage nicht mehr zwingend auf Sternejagd. Die Sehnsucht nach Heimat und den Klassikern der Küche sei wieder größer geworden. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mich mit über 60 Jahren von allen Zwängen zu befreien und zu meinen kulinarischen Wurzeln zurückzukehren", so Lafer, der zukünftig die Gäste wieder an seiner Kunst des Einfachen teilhaben lassen will.

Die 1000 Jahre alte Stromburg im Soonwald bei Bingen, wo Johann Lafer zusammen mit seiner Frau Silvia Lafer-Buchholz seit 1994 das Sterne-Restaurant Le Val d’Or und das Hotel mit 14 Zimmern/Suiten betreibt, war zuletzt in die Jahre gekommen. 2017 bis Frühjahr 2018 wurde die Stromburg komplett saniert und das Restaurant und Hotel sowie die Eventräume in moderner ansprechender Optik gestaltet. Die Investitionen waren enorm, doch Lafers fanden mit Hohnhaus & Jansenberger geeignete Investoren und gründeten "The Good Taste Group".

Im ersten Schritt wird das Sternerestaurant Le Val d’Or geschlossen, die eleganten Räumlichkeiten auf der Stromburg sollen verstärkt für exklusive Events, Showkochen und andere Veranstaltungen genutzt werden. Der Burghof mit seinem Panoramablick soll im Sommer wieder vermehrt für private oder geschäftliche Feste zum Einsatz kommen. Auch Lafers Kochschule Table d’Or in Guldental wird wieder mehr in den Fokus gerückt. Zudem soll es exklusive Events, Showkochen und den „Chefs Table“ geben, bei denen die Gäste Johann Lafer auf Tournee und auf der Stromburg live erleben können.