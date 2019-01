Facebook

Der Transporter fuhr auf das Fundament eines noch nicht fertigen Zaunes auf © FF Goritz / Patrick Drobetz

Am Samstag am Abend kam es in Goritz bei Radkersburg (Gemeinde Bad Radkersburg) zu einem ungewöhnlichen Unfall: Der Lenker eines Transporters war in Zeltingerstraße mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug schlitterte über den Sockel eines unfertigen Zaunes, riss bei einer Hauseinfahrt eine Stange mit und blieb drei Meter weiter am Sockel des Zaunes hängen.