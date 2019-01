Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Unfall-Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stillstand © FF Johnsdorf-Brunn

Eine junge Autolenkerin war am Montag in der Früh auf der L207 von Hatzendorf in Richtung Fehring unterwegs. An der Ortseinfahrt von Brunn - Höhe Firma Engel - kam sie gegen 7.15 Uhr in der S-Kurve aus unbekannter Ursache mit ihrem Pkw ins Schleudern. Das Fahrzeug schlitterte über die Fahrbahn und geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus. Dort streifte es einen Erdwall. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam dann im angrenzenden Acker auf dem Dach zu liegen. Die junge Südoststeirerin trug dabei nach ersten Informationen keine erkennbaren Verletzungen davon, erlitt aber einen Schock. Ein Krankentransport des Roten Kreuzes, der auf dem Weg ins LKH Feldbach war und zur Unfallstelle kam, nahm die junge Frau zur Beobachtung mit ins Krankenhaus.

Der Pkw wurde erheblich beschädigt Foto © FF Johnsdorf-Brunn

Die Feuerwehren Johnsdorf Brunn - mit zwei Fahrzeugen und sechs Leuten - und die Feuerwehr Fehring - mit SRF, einem weiteren Fahrzeug und zehn Mann - kümmerten sie um die Bergung des Unfallfahrzeugs an der neuralgischen Stelle. Martin Kager, Kommandant der Feuerwehr Johnsdorf-Brunn, leitete den Einsatz. Auch die Polizei war am Unfallort.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.