Bei einem Brand in Bierbaum am Auersbach am Sonntag entstand nur wenig Sachschaden.

© Christian Penz

Im Heizraum eines Betriebes in Bierbaum am Auersbach brach am Sonntag ein Brand aus. Gegen 13 Uhr bemerkte die Besitzerin des Betriebes, dass im Heizraum gelagertes Hackgut in Brand geraten war und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehren von Bierbaum und Trössing waren mit insgesamt 28 Kräften im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen. Glühendes Hackgut wurde aus dem Heizraum entfernt.