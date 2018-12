Ein südoststeirischer Unternehmer hatte in Feldbach seine Geldtasche mit 3200 Euro Inhalt verloren. Am Heiligen Abend gaben die ehrlichen Finder, zwei junge Männer, das Geld bei der Polizei ab.

Diese Geldtasche mit 3200 Euro gaben ehrliche Finder am Heiligen Abend bei der Polizei ab. © KK

Ein Unternehmer aus der Gemeinde Fehring erlebte zu Weihnachten bange Momente. Nach einem Besuch eines Fastfood-Lokals in Feldbach bemerkte der Mann, dass er seine Geldtasche verloren hatte. Der Inhalt: 3200 Euro!

Ordentlicher Finderlohn

Und just am Heiligen Abend bereiteten zwei "Christkindeln" in Gestalt zweier junger Männer aus der Südoststeiermark dem Unternehmer ein Geschenk der besonderen Art. Ein 22-Jähriger und sein Freund - er feierte übrigens am 24. Dezember seinen 21. Geburtstag, hatten die Geldtasche gefunden und sie bei der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab abgegeben.

Ende gut, alles gut: Der Unternehmen hatte sein Geld zurück und die beiden jungen Männer erhielten für ihre Ehrlichkeit einen ordentlichen Finderlohn.