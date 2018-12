Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© victoria p. - Fotolia

Eine Spritzkerze hat am Heiligen Abend in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) in der Wohnung eines 22-Jährigen den Christbaum in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf die Wohnung über, der 22-Jährige versuchte noch, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu ersticken, was ihm laut Polizei aber nicht mehr gelang.

Das Wohn- und das Esszimmer brannten völlig aus, die Küche und die übrigen Räume wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren Feldbach und Mühldorf löschten den Brand schließlich. Der 22-Jährige erlitt bei seinen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung. Die Höhe des Sachschadens stand vorerst nicht fest, er dürfte aber beträchtlich sein.