Vier Feuerwehren standen bei Wohnungsbrand in Kirchbach im Löscheinsatz. Kurze Zeit später gab es auch in Feldbach einen Brand, ausgelöst durch einen Christbaum.

Feuerwehr im Löscheinsatz © LFV/Franz Fink

In einem Mehrparteienhaus in Kirchbach (Bezirk Südoststeiermark) brach in den Mittagstunden des Heiligen Abends ein Brand aus. Laut Polizei dürfte das Feuer vom Balkon im Obergeschoss ausgegangen sein. Als die erste Feuerwehr eintraf, stand der Holzbalkon der Wohnung bereits in Vollbrand.