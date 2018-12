Facebook

Weihnachtsbesuch an der Grenze © (c) Pusch/Bundesministerium für Landesverteidigung

Verteidigungsminister Mario Kunasek besuchte am Samstag die Assistenzsoldaten an der steirisch-slowenischen Grenze. Dort nahm er an der Weihnachtsfeier der Soldaten in Bad Radkersburg teil: „Unsere Soldaten stehen rund um die Uhr im Einsatz für die Sicherheit Österreichs. Auch im Advent leisten sie ihren Beitrag fernab ihrer Familien und Freunde. Ich bin hergekommen um ihnen für ihr Engagement zu danken und gemeinsam Weihnachten zu feiern", so Kunasek.