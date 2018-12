Facebook

Nach 44 Jahren hält Michael Scheucher erstmals einen Staatsbürgerschaftsnachweis und einen offiziellen Reisepass in Händen © Dunst

"Willkommen im Club, dem Sie schon immer angehörten." Es kommt im spartanisch-grauen Waschbeton-Flur der BH Feldbach wohl nicht jeden Tag zu Freudentränen bei Abholung eines Reisepasses. Aber als Michael Scheucher, kurz vor Weihnachten, mit seinen 44 nicht immer einfachen Lebensjahren seinen ersten echten Reisepass in Händen hält, hat er endlich schwarz auf weiß, was im Nachhinein eh alle immer schon gewusst haben wollen: Der Oststeirer, der in Graz geboren und als Findelkind abgegeben wurde, ist Österreichischer Staatsbürger.

