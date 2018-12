Der Name Andreas Stern ist in der Region und darüber hinaus eng mit Weihnachten verbunden. Eine adventliche Begegnung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lebensraumgestalter Andreas Stern ist im Advent vielerorts im Einsatz. Mit seinen Weihnachtsausstellungen begeistert er alljährlich tausende Menschen © Thomas Plauder

Der Advent und Weihnachten, das ist für viele auch ganz eng mit dem Namen Andreas Stern verbunden – in der Region, aber auch weit darüber hinaus. Rund 10.000 Menschen besuchen alljährlich die Weihnachtsausstellung, die er gemeinsam mit Partner Rainer Böhm in der Kugelmühle in Mühldorf bei Feldbach ausrichtet. Zur Eröffnung dieser stets opulenten Schau fliegen sogar Besucher aus Moskau ein.