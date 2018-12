Ab 15 Uhr verkaufen heute, Freitag, die Bäuerinnen der Südoststeiermark in der Vulcano-Schinkenwelt in Auersbach selbst gemachte Weihnachtskekse für den guten Zweck.

Bezirksbäuerin Maria Matzhold (2. v. re.) und ihre Mitstreiterinnen verkaufen ab 15 Uhr Weihnachtskekse für den guten Zweck. © Thomas Plauder

"Ich bin überwältigt. Mit so vielen Weihnachtskeksen hätten wir nicht in unseren kühnsten Träumen gerechnet." Bezirksbäuerin Maria Matzhold kann ihre Freude über Hilfsbereitsschaft ihrer vielen guten Geister nicht verbergen. Vor der Küche in der Landwirtschaftskammer in Feldbach stehen bereits Hunderte mit köstlichen Keksen gefüllte Schachteln zur Auslieferung bereits. Drinnen herrscht reges Treiben. Dutzend Kilo leckerer Köstlichkeiten gilt es noch zu verpacken. Matzhold und ihre Mitstreiterinnen tun das mit flinken Fingern. Und sie tun es für den guten Zweck.

Verkaufsstart um 15 Uhr

Denn am heutigen Freitag, ab 15 Uhr, verkaufen die Bäuerinnen, die Kekse in der Vulcano-Schinkenwelt in Auersbach zugunsten der Kleine-Zeitung-Hilfsaktion Steirer helfen Steirern. "Wir hoffen auf zahlreichen Besuch", rührt die emsige Damenrunde noch einmal die Werbetrommel.

Viele fleißige Helferinnen

Wer also noch keine Weihnachtskekse zuhause hat, der sollte sich rasch auf den Weg nach Auersbach machen. Der Weg lohnt sich, denn was da in den letzten Tagen und Wochen in diversen Backstuben der Südoststeiermark entstanden ist, dafür ist der Begriff köstlich noch untertrieben. Eine Hundertschaft an Bäuerinnen und freiwilligen Helferinnen hat für den guten Zweck Kekse gebacken. Wir sagen jetzt schon ganz laut DANKE dafür!