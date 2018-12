Facebook

Die Fehringer NMS-Schüler freuten sich über die tatkräftige Unterstützung von Thomas Seidl © KK

Völlig überraschend bekamen die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen der Neuen Mittelschule in Fehring tatkräftige Unterstützung am Elternsprechtag. Thomas Seidl vom Antenne Steiermark-Team motivierte die verkäuferischen Talente. Er half mit selbstgemachte Mehlspeisen, Getränke, Kalender, Kugelschreiber und vieles mehr zu verkaufen. Mit großem Interesse begleiteten sie die Durchführung der Interviews und der Elterngespräche in den Klassenräumen und im Elterncafe. Der Antenne-Muntermacher war im Rahmen der Aktion "Rent a Seidl" nach Fehring gekommen