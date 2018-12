Facebook

Die Feuerwehr Mureck barg den Pkw © FF Mureck

Ein junger Autolenker aus Graz kam am Mittwoch kurz vor Mureck von der B69 ab. Der Mann war mit seinem Pkw aus Richtung Weitersfeld kommend unterwegs, als er kurz nach acht Uhr mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf das Bankett geriet. In der Folge kam der Pkw ins Schleudern, wurde links ausgetragen, schlitterte über die Gegenfahrbahn und den Radweg neben der B69, ehe er in einem Acker zu stehen kam. Für den Lenker endete der Ausritt glimpflich. Er blieb unverletzt. Auch der Pkw wurde nicht beschädigt.

Die Feuerwehr Mureck rückte mit drei Fahrzeugen und sechs Mann aus, um das Unfallfahrzeug an der neuralgischen Stelle zu bergen. Die Kurve gilt als berüchtigt und wird vor allem von Ortsunkundigen unterschätzt. Es gab dort schon mehrere Unfälle. "Der junge Mann hatte Glück im Unglück, dass er keinen Gegenverkehr hatte", sagte Peter Wolf, der den Feuerwehreinsatz leitete. Mit der Hebetraverse des SRF der Feuerwehr Mureck wurde der Pkw aus dem Graben gehoben. Der Unfalllenker konnte dann die Fahrt fortsetzen. Für die Dauer der Fahrzeugbergung wurde eine Fahrspur der B69 durch die Polizei gesperrt. Der Pkw blieb bei dem Ausritt unbeschädigt Foto © FF Mureck

