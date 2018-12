Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eröffnung des lebensgroßen Lebkuchenhauses in der Vulcano Schinkenmanufaktur © Schleich

„Weihnachten beim Saubauern“ in der Vulcano Schinkenmanufaktur in Auersbach ist zuckersüß: Schüler der Landesberufsschule Bad Gleichenberg haben ein etwa zwei Meter hohes Lebkuchenhaus gebaut, das nun eröffnet wurde. Die einzelnen Platten hatten sie in der Schule gebacken und bei Vulcano zu einem ess- und betretbaren Haus zusammengebaut. „Diese Konditorarbeit ist Teil der Praxisausbildung an der Schule. Die Lebkuchenplatten wiegen 180 Kilogramm“, erzählt Direktor Josef Schellnegger.