Die Kleine kam zur Beobachtung ins LKH Graz © Jürgen Fuchs

Die Eltern hielten sich mit anderen Kindern in angrenzenden Räumen auf - niemand bemerkte zunächst den Unfall: Ein vierjähriges Mädchen ging am Sonntag gegen 15.30 Uhr im ersten Stock eines Einfamilienhauses in Feldbach in das Schlafzimmer der Eltern, öffnete das Rollo und das Fenster - und verlor dann das Gleichgewicht. Die Kleine stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe.