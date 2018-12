Facebook

Peter Kospach, Dietmar Gamperl, Alfred Lindner, Schüler der Hotelfachschule, Richard Rauch und Horst Schafler © Helmut Steiner

Der Tourismus hat so gute Zahlen wie noch nie, aber viel zu wenig Mitarbeiter. Da wollen die Tourismusschulen Bad Gleichenberg mit einer neuen dreijährigen Schulform Abhilfe schaffen: der Tourismus- und Genussakademie. Gestartet wird mit Schuljahr 2019/20. „Leute in der Region für die Region auszubilden“, nennt Peter Kospach, Schulleiter der steirischen Tourismuskaderschmiede als klares Ziel. Jährlich verlassen sie 80 bis 100 topausgebildete Absolventen. „Aber wenige blieben im Tourismus und noch viel weniger in der Region. Das macht uns Sorgen“, so Kospach.

